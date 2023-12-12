В Москве достраивают девять проблемных объектов для обманутых дольщиков

Департамент строительства города Москвы взял на себя завершение строительства проблемных объектов за счет бюджетных средств, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

На каждом из девяти объектов ведутся строительные объекты, а дом в Кокошкине в ближайшее время готовится получить разрешение на ввод в эксплуатацию. За прошедшие полгода были построены ЖК «Троицк Е-39» и «Остров Эрин». Дольщикам этих комплексов уже выдают ключи, отметил Загрутдинов.

Он назвал сложной задачу достроить проблемный объект, потому что она требует индивидуальный анализ и подход. Специалисты считают, что порой легче построить объект «с нуля», чем достраивать за другой компанией.

Так, на территории Москвы сегодня строятся четыре объекта – это ЖК «Легенда», ЖК «Марушкино», ЖК «Воскресенское и дом в поселении Кокошкино. В границах «старой» Москвы возводятся ЖК «Академ Палас» на проспекте Вернадского, ЖК «Квартал Триуфальный» в Фили, ЖК «Терлецкий парк» в Перово, ЖК «Малыгина, 12» в Лосиноостровском районе, а также компенсационный дом для дольщиков ЖК «Мегаполис» на востоке столицы.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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