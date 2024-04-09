Завершены монолитные работы дома для обманутых дольщиков ЖК «Мегаполис»

Завершены монолитные работы на строительстве дома для обманутых дольщиков ЖК «Мегаполис» на улице Николая Старостина. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Жилой комплекс, строящийся по адресу: улицы Николая Старостина, напротив владения 8 (ВАО), состоит из двух корпусов. Квартиры для обманутых дольщиков будут предоставлены в корпусе № 1 – это 24-этажное здание с подземным паркингом на 99 машино-мест общей площадью 54 300 квадратных метров», - уточнил чиновник.

По его словам, работы на кровле 1-2 секций выполнены более чем на 50 процентов. Продолжается монтаж стеновых панелей. На финальной стадии находятся фасадные работы. Идет монтаж холодного остекления лоджий и установка радиаторов отопления и другие работы.

Строители укладывают внутренние стены в жилых помещениях и местах общего пользования. В паркинге монтируют противопожарную систему и завершают чистовую отделку помещений. Одновременно ведется благоустройство прилегающей территории.

Изначально ЖК «Мегаполис» планировалось возвести на улице Салтыковской, но застройщик АО «Косинское» не приступал к фактическим работам, не оформив даже разрешительную документацию. Жилье было реализовано по предварительным договорам купли-продажи в нарушение закона о долевом строительстве. В апреле 2017 года застройщика признали банкротом. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о строительстве компенсационного дома для обманутых дольщиков.

