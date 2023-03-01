«Проблемы нет»: Разработчик Kremlin.ru оценил безопасность мессенджеров РФ

1 марта 2023 года вступили в силу поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Некоторым российским организациям запретили пользоваться зарубежными мессенджерами. В частности, к таким может относиться WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремисткой), Telegram, Viber и другие. Геллер считает, что больших проблем нововведения не вызовут.

«Альтернативы существуют – это российские мессенджеры, которые не менее защищены, чем зарубежные, но не пользуются популярностью. Просто у международных компаний экосистемы большие, а, следовательно, и вовлеченность. Для людей, возможно, будет небольшой дискомфорт, но никакой проблемы большой это не вызовет. Просто компаниям нужно будет определиться с софтом, который будет использоваться», - сказал Геллер.

Ранее в Минцифры заявили, что банкам в России не стоит приучать граждан к тому, что их услуги можно получить через мессенджеры, так как этим будут воспользоваться мошенники, сообщает НСН.

