Эксперт рассказал, как отличить качественную зимнюю шину от подделки

Руководитель группы по техподдержке шинной компании Ikon Tyres Александр Пархомчук рассказал, как отличить качественные зимние автомобильные шины от подозрительно дешевых или контрафактных. Об этом эксперт заявил в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Пархомчука, самый надежный способ проверки подлинности — государственная система маркировки «Честный знак».

«Достаточно установить на смартфон одноименное приложение и навести камеру на QR-код с заводской этикетки. Система покажет точный бренд, страну производства и дату выпуска. Добросовестные производители снабжают кодом каждую шину и строго контролируют качество нанесения маркировки. Если кода нет или он не считывается — это повод насторожиться», — отметил эксперт.

Он посоветовал уделить внимание и визуальному осмотру комплекта шин. На них не должно быть порезов, проколов, вмятин либо следов деформации. Глубина протектора новых зимних моделей обычно составляет 8–10 мм, если показатели меньше, покрышка уже могла быть в употреблении, или же это контрафакт.

Эксперт рекомендовал обратить особое внимание на шипованные модели. Качественную ошиповку выполняют на современном оборудовании, и шипы стоят ровно в каждом посадочном гнезде. Если заметны пустые отверстия либо криво сидящие шипы, лучше отказаться от шины.

Как напомнил Пархомчук, надежные бренды предлагают четкие гарантийные условия. Перед приобретением шин лучше уточнить детали сервисной поддержки — это важный механизм в случае брака или проблем в эксплуатации.

Между тем глава Союза автосервисов России Юрий Валько рассказал в беседе с НСН, что китайские производители шин, запчастей и автомобилей в целом с годами улучшают качество выпускаемой продукции.

