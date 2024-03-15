«Нет необходимости»: Депутат об исключении обществознания из школьной программы
В исключении из школьной программы обществознания нет никакой необходимости, эта проблема неактуальна, заявил НСН зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что «многие сотрудники министерств и ведомств» предлагают ликвидировать в школьной программе обществознание как «вредный» предмет. Однако, как пообещал он, власти попробуют его сохранить. И предложил объединить обществознание с историей хотя бы на ОГЭ и ЕГЭ. Размышления Мединского прозвучали на встрече с учителями истории и обществознания, а также преподавателями общественно-политических наук в Казанском федеральном университете, передает ТАСС.
«Вопрос не стоит так, что обществознание надо убрать, а просто растворить его в других предметах – можно, если такая необходимость есть. Но я думаю, что необходимости такой нет. Объединить можно, а цель? Сократить число учебных предметов? А содержание-то обществознания мы все равно будем включать в образование. Оно все равно будет. История все равно не заменит обществознание. К этому надо очень тщательно подходить, анализировать и после этого принимать такие решения в масштабе государства», - считает Берулава.
Парламентарий также полагает, что объединять вопросы по истории и обществознанию в рамках ЕГЭ и ОГЭ нет необходимости.
«Эта проблема неактуальна», - сказал он на соответствующий вопрос НСН.
22 февраля Минпросвещения подготовило проект приказа, в котором предлагается исключить обществознание из школьной программы 6-8-х классов, а также сократить количество времени для изучения этого предмета в девятом и десятом классах до одного урока в неделю. Благодаря освободившимся часам ведомство предложило в полтора раза увеличить количество часов для изучения истории. Кроме того, как сообщали СМИ, Минпросвещения уже корректирует ОГЭ по обществознанию для девятых классов и убирает из ЕГЭ темы «Демократия», «Гражданское общество и государство», «Международное право» и «Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба».
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