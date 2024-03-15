«Нет необходимости»: Депутат об исключении обществознания из школьной программы

«Вопрос не стоит так, что обществознание надо убрать, а просто растворить его в других предметах – можно, если такая необходимость есть. Но я думаю, что необходимости такой нет. Объединить можно, а цель? Сократить число учебных предметов? А содержание-то обществознания мы все равно будем включать в образование. Оно все равно будет. История все равно не заменит обществознание. К этому надо очень тщательно подходить, анализировать и после этого принимать такие решения в масштабе государства», - считает Берулава.

Парламентарий также полагает, что объединять вопросы по истории и обществознанию в рамках ЕГЭ и ОГЭ нет необходимости.

«Эта проблема неактуальна», - сказал он на соответствующий вопрос НСН.

22 февраля Минпросвещения подготовило проект приказа, в котором предлагается исключить обществознание из школьной программы 6-8-х классов, а также сократить количество времени для изучения этого предмета в девятом и десятом классах до одного урока в неделю. Благодаря освободившимся часам ведомство предложило в полтора раза увеличить количество часов для изучения истории. Кроме того, как сообщали СМИ, Минпросвещения уже корректирует ОГЭ по обществознанию для девятых классов и убирает из ЕГЭ темы «Демократия», «Гражданское общество и государство», «Международное право» и «Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба».