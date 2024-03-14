Мединский предложил объединить госэкзамены по истории и обществознанию

По его мнению, совместить историю и обществознание в одном экзамене будет хорошеей идеей. Мединский заявил, что в правительстве обсуждают упразднение предмета «Обществознание».

Помощник президента полагает, что в экзамен по истории можно добавить вопросы, связанные с обществознанием, и тем самым сохранить предмет.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщил, что у выпускников появится возможность пересдать ЕГЭ уже в июне 2024 года. С такой инициативой в ходе послания Федеральному собранию выступил президент России Владимир Путин, напоминает «Радиоточка НСН».

