Мединский предложил объединить госэкзамены по истории и обществознанию
Основной государственный экзамен (ОГЭ) и Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории и обществознанию возможно объединить один, считает помощник президента России Владимир Мединский.
По его мнению, совместить историю и обществознание в одном экзамене будет хорошеей идеей. Мединский заявил, что в правительстве обсуждают упразднение предмета «Обществознание».
Помощник президента полагает, что в экзамен по истории можно добавить вопросы, связанные с обществознанием, и тем самым сохранить предмет.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщил, что у выпускников появится возможность пересдать ЕГЭ уже в июне 2024 года. С такой инициативой в ходе послания Федеральному собранию выступил президент России Владимир Путин, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru