Мединский предложил объединить госэкзамены по истории и обществознанию

Основной государственный экзамен (ОГЭ) и Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории и обществознанию возможно объединить один, считает помощник президента России Владимир Мединский.

Больше половины старшеклассников считают, что будут пересдавать ЕГЭ

По его мнению, совместить историю и обществознание в одном экзамене будет хорошеей идеей. Мединский заявил, что в правительстве обсуждают упразднение предмета «Обществознание».

Помощник президента полагает, что в экзамен по истории можно добавить вопросы, связанные с обществознанием, и тем самым сохранить предмет.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщил, что у выпускников появится возможность пересдать ЕГЭ уже в июне 2024 года. С такой инициативой в ходе послания Федеральному собранию выступил президент России Владимир Путин, напоминает «Радиоточка НСН».

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