«Проблема назрела!»: Юристы намерены прекратить массовые иски за права на фотографии

«Мы сейчас активно этим занимаемся с Союзом юристов-блогеров. Очень много поступает жалоб со стороны издательств, журналов и газет ко мне, как к юристу. Мы видели это расследование, уже исследуем судебную практику. Есть еще и компания "Восьмая заповедь", все они строят на этом бизнес. Мы будем вносить изменения в Гражданский кодекс, они необходимы. Сейчас у нас нет четкого легального закрепления того, как правильно использовать фотографии, в том числе журналам. Когда депутаты вернутся с каникул, по осени мы планируем внесение изменений в четвертую часть кодекса», - сказала Гринь.

При этом накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также призвала пересмотреть законы в сфере защиты авторских прав, касаемо фотографий. Кроме того, она предложила создать единый реестр мультимедийных публикаций, которые авторы желают защитить правами и обложить денежной компенсацией.

Так, Гринь отметила, что необходимо помочь журналистам, чтобы они могли публиковать статьи без ущерба редакции. По словам юриста, иски в 500 тысяч рублей – это внушительные суммы.

«Проблема назрела. В ближайшее время мы будем обсуждать ее на больших слушаниях и с профессиональным сообществом журналистов. Нам важно, как юристам, понять, какие механизмы будут рабочими. Нужно помочь экспертам, которые работают в сфере журналистики, чтобы они могли публиковать статьи и заметки без ущерба редакции. Иски довольно внушительные, особенно, если взять регионы: 500 тысяч рублей – это весомый удар по бюджету редакции», - указала собеседница НСН.

Кроме того, председатель Союза юристов-блогеров подчеркнула, что сегодня существуют четыре критерия для фото, соблюдение которых позволяет свободно использовать его. Однако, указала Гринь, эти требования сложны для крупных информационных агентств, которые постоянно публикуют информацию.

«Есть судебная практика и указания Верховного суда о четырех признаках фото, которые можно использовать свободно. Нужно указывать ссылку на автора, а также ссылку, откуда взяли фото. Кроме того, нужно использовать фото в некоммерческих целях и в объективном объеме. Но эти критерии довольно сложны, тем более для тех агентств, которые постоянно публикуют информацию. Журналисты обращаются с просьбой к юридическому сообществу за помощью, потому что они готовы соблюдать все права и делать все, как положено. Но то, что у нас пробел в законодательстве, это налицо. Этим пробелом сегодня пользуются организации», - резюмировала Гринь.