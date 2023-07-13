«Проблема назрела!»: Юристы намерены прекратить массовые иски за права на фотографии
Нужно помочь журналистам, чтобы они могли публиковать статьи без ущерба редакции, отметила в эфире НСН Елена Гринь. По ее словам, иски за «неправильное» использование фото в 500 тысяч рублей – это внушительные суммы.
Крупные компании стали делать бизнес на массовых исках за «неправильное» использование фотографий в СМИ, это необходимо прекратить, заявила заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав Университета имени Кутафина (МГЮА), председатель Союза юристов-блогеров, юрист Елена Гринь в интервью НСН. Она отметила, что союз и юристы планируют внести изменения в Гражданский кодекс.
Накануне Forbes выпустил статью о бизнесе на исках за использование фотографий. Отмечается, что одним из таких «бизнесменов» стал основатель компании «Антипиратские технологии» Александр Лаврентьев, от имени которого с 2018 года поданы уже 2,5 тысячи исков. Его компания договорилась с фотографами, которые выкладывали фото в общий доступ, о защите их авторских прав, и создала программу, позволяющие находить тех, кто эти фото использовал. При этом сам Лаврентьев утверждает, что не действует подобным образом. Елена Гринь отметила, что сегодня нет четкого закрепления того, как правильно использовать фото, особенно в СМИ.
«Мы сейчас активно этим занимаемся с Союзом юристов-блогеров. Очень много поступает жалоб со стороны издательств, журналов и газет ко мне, как к юристу. Мы видели это расследование, уже исследуем судебную практику. Есть еще и компания "Восьмая заповедь", все они строят на этом бизнес. Мы будем вносить изменения в Гражданский кодекс, они необходимы. Сейчас у нас нет четкого легального закрепления того, как правильно использовать фотографии, в том числе журналам. Когда депутаты вернутся с каникул, по осени мы планируем внесение изменений в четвертую часть кодекса», - сказала Гринь.
При этом накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также призвала пересмотреть законы в сфере защиты авторских прав, касаемо фотографий. Кроме того, она предложила создать единый реестр мультимедийных публикаций, которые авторы желают защитить правами и обложить денежной компенсацией.
Так, Гринь отметила, что необходимо помочь журналистам, чтобы они могли публиковать статьи без ущерба редакции. По словам юриста, иски в 500 тысяч рублей – это внушительные суммы.
«Проблема назрела. В ближайшее время мы будем обсуждать ее на больших слушаниях и с профессиональным сообществом журналистов. Нам важно, как юристам, понять, какие механизмы будут рабочими. Нужно помочь экспертам, которые работают в сфере журналистики, чтобы они могли публиковать статьи и заметки без ущерба редакции. Иски довольно внушительные, особенно, если взять регионы: 500 тысяч рублей – это весомый удар по бюджету редакции», - указала собеседница НСН.
Кроме того, председатель Союза юристов-блогеров подчеркнула, что сегодня существуют четыре критерия для фото, соблюдение которых позволяет свободно использовать его. Однако, указала Гринь, эти требования сложны для крупных информационных агентств, которые постоянно публикуют информацию.
«Есть судебная практика и указания Верховного суда о четырех признаках фото, которые можно использовать свободно. Нужно указывать ссылку на автора, а также ссылку, откуда взяли фото. Кроме того, нужно использовать фото в некоммерческих целях и в объективном объеме. Но эти критерии довольно сложны, тем более для тех агентств, которые постоянно публикуют информацию. Журналисты обращаются с просьбой к юридическому сообществу за помощью, потому что они готовы соблюдать все права и делать все, как положено. Но то, что у нас пробел в законодательстве, это налицо. Этим пробелом сегодня пользуются организации», - резюмировала Гринь.
Часть 4 Гражданского кодекса посвящена интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации. Там определяются понятия интеллектуальной собственности, исключительных прав, срока действия исключительных прав, лицензионного договора, принудительной лицензии, сублицензионного договора и защиты интеллектуальных прав.
О компании «Восьмая заповедь», которую упомянула Гринь, также рассказывал Forbes. Ее основатель Данила Яценко в беседе с изданием рассказал, что с другом-фотографом они в свое время задумались, почему снимки часто незаконно используют на сторонних сайтах и с этим «ничего нельзя сделать». Партнеры запустили компанию в Волгограде и стали помогать фотографам обращаться в суд. Спустя несколько лет компания стала еще одним крупным массовым истцом по авторскому праву на изображения. По данным СПАРК, в 2022 году выручка компании составила 33 млн рублей против 1,6 млн рублей в 2021 году, сообщает «Радиоточка НСН».
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