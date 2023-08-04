«Проблема девяти яиц»: Потапенко раскритиковал идею Госдумы о двойных ценниках

Появление в магазинах двойных цен за килограмм и за упаковку усложнит жизнь покупателей и не решит главной проблемы, заявил в интервью НСН ретейлер Дмитрий Потапенко.

В Госдуму ранее внесли законопроект, обязывающий торговые сети указывать цены за литр или килограмм продукта. Его автор, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов указал на случаи, когда цена товара не меняется, но сокращается его количество. Например, в упаковку кладут девять яиц вместо десяти.