«Проблема девяти яиц»: Потапенко раскритиковал идею Госдумы о двойных ценниках
Производители уменьшают количество товара в упаковке из-за того, что у россиян снижается покупательная способность, сказал в эфире НСН Дмитрий Потапенко.
Появление в магазинах двойных цен за килограмм и за упаковку усложнит жизнь покупателей и не решит главной проблемы, заявил в интервью НСН ретейлер Дмитрий Потапенко.
В Госдуму ранее внесли законопроект, обязывающий торговые сети указывать цены за литр или килограмм продукта. Его автор, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов указал на случаи, когда цена товара не меняется, но сокращается его количество. Например, в упаковку кладут девять яиц вместо десяти.
«Законодатель озаботился о нас с вами, сирых и убогих, и теперь будут указывать цену за килограмм. Появится два ценника: условно, упаковка молока будет стоить 90 рублей, а ниже будет написано, что литр стоит 100 рублей. Хочется задать вопрос: а мы с вами не замучаемся рассматривать эти двойные ценники? Если мы зайдем в "Ашан", там это уже есть, в сети "Чижик" также указывается цена за упаковку и килограмм», - сказал Потапенко.
По его мнению, проблема не в «обмане» со стороны производителей, а в нищете населения, которому наоборот идут навстречу.
«В чем проблема девяти яиц или 900 граммов, почему производитель делает такие "гадости", обманывая нас с вами как добропорядочных потребителей? Оборудование не позволяет физически сделать упаковку молока на 900 граммов, оно стандартизировано, но, поскольку доходы людей падают, они не купят литр, и объем молока сокращают. Это не маркетинг, а показатель нищеты населения», - заключил собеседник НСН.
В конце июля в ЛДПР заявили о массовой шринкфляции, в 122 торговых точках Москвы было зафиксировано снижение объема товара в упаковках молочной продукции при сохранении цены.
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» на фоне падения рубля в начале августа, что до конца года курс доллара будет колебаться в районе 90-95 рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мурашко: поставки вакцин от гриппа начнутся уже в августе
- СМИ: Южнокорейского наркодилера казнили в Китае
- Тюрьма или полмиллиона: Картаполов хочет сажать за уклонение от мобилизации
- ФСБ задержала в Запорожской области планировавшего теракт украинца
- Актера Ивана Краско выписали из больницы
- В Польше задержали белоруса по обвинению в шпионаже в пользу России
- Глава Минздрава Самарской области опроверг данные о своем задержании
- Курс евро превысил 104 рубля
- Внебрачный сын Жириновского подал иск об установлении факта признания отцовства
- В Сочи усилят меры защиты акватории после атаки БПЛА в Новороссийске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru