Роспотребнадзор поручил производителям чая исключить наличие пестицидов в напитке

Предостережение выдано трем крупным компаниям, которые продавали свою продукцию в сетях SPAR и «Светофор». Уточняется, что проверка обнаружила пестициды в зеленом листовом чае «Ричард» компании ООО «Май». На данный момент этот производитель занимает 20% рынка с брендами Curtis, «Майский чай», «Лисма», Coffesso.

Пестициды также обнаружены в чае «Гринфилд» производителя ООО «ОРИМИ», который занимает 35% рынка. Аналогичный компонент выявили в черном цейлонском крупнолистовом чае марки «Три дружных слона» и черном чае с чабрецом и цветами мальвы под брендом «Росчайпром» компании ООО «Рязанская чаеразвесочная фабрика».

Ранее Роспотребнадзор снял с реализации около 350 кг продукции сети магазинов Eurospar , включая полуфабрикаты и кулинарные изделия. Специалисты зафиксировали нарушения санитарных норм и требований технического регулирования, передает «Радиоточка НСН».

