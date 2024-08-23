Роспотребнадзор поручил производителям чая исключить наличие пестицидов в напитке
Роспотребнадзор потребовал производителей чая разработать программу мероприятий по предотвращению вреда от пестицидов в их продукции, пишут «Известия» со ссылкой на управлении Роспотребнадзора по Татарстану.
Предостережение выдано трем крупным компаниям, которые продавали свою продукцию в сетях SPAR и «Светофор». Уточняется, что проверка обнаружила пестициды в зеленом листовом чае «Ричард» компании ООО «Май». На данный момент этот производитель занимает 20% рынка с брендами Curtis, «Майский чай», «Лисма», Coffesso.
Пестициды также обнаружены в чае «Гринфилд» производителя ООО «ОРИМИ», который занимает 35% рынка. Аналогичный компонент выявили в черном цейлонском крупнолистовом чае марки «Три дружных слона» и черном чае с чабрецом и цветами мальвы под брендом «Росчайпром» компании ООО «Рязанская чаеразвесочная фабрика».
Ранее Роспотребнадзор снял с реализации около 350 кг продукции сети магазинов Eurospar , включая полуфабрикаты и кулинарные изделия. Специалисты зафиксировали нарушения санитарных норм и требований технического регулирования, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Киану Ривз подписал однодневный контракт с канадским хоккейным клубом «Виндзор»
- «Айыл банк» и «Компаньон» из Киргизии приостановили переводы для РФ
- Алаудинов заявил об уничтожении двух групп ВСУ в Курской области
- Роспотребнадзор поручил производителям чая исключить наличие пестицидов в напитке
- Антонов: Путин принял решение по ответу на атаку на Курскую область
- Спасатели эвакуировали 236 человек из лесного пожара в Домбае
- На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
- В Белгородской и Курской областях сбили семь беспилотников ВСУ
- В Новороссийске загорелся мусорный полигон
- Посол Антонов: США знали о нападении ВСУ на Курскую область
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru