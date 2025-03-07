«Призы из золота!»: «Экспедиция-Трофи» на финишной прямой во Владивосток

Победители зимней автогонки «Экспедиция-Трофи» получат призы из настоящего золота, сказал спецкор НСН Олег Виноградов.

Специальный корреспондент НСН Олег Виноградов, проехавший почти всю Россию на внедорожнике в рамках зимней автогонки «Экспедиция-Трофи», выяснил, что победители состязания получат награды из чистого золота.

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Восемь команд автогонщиков 23 февраля отправились в путешествие на внедорожниках через всю Россию, выполняя различные задания. Они почти преодолели путь в 16 тысяч километров. До финиша, который состоится во Владивостоке 8 марта, осталось всего около 700 километров. Виноградов отметил, что предпоследний этап гонки (от Байкала до Хабаровска) был самым сложным.

«Команды добрались до Хабаровска, миновав самый напряженный этап гонки – путь от Байкала. Экипажи должны были работать идеально, потому что на их пути были и мосты с провалившимися шпалами, и ледяные коросты, и застывшие водоемы. Это было тяжело физически, эмоционально и даже технически, потому что от внедорожников требовалась необычайная надежность. До Владивостока еще около 700 километров, ребята устали, а им еще предстоит выполнять очередные задания. Нужно открывать в себе какое-то десятое дыхание, чтобы совершить последний рывок», - сказал спецкор НСН.
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По его словам, победители автогонки получат золотые призы, однако пока неизвестно, какие именно предметы будут сделаны из драгоценного металла.

«Организаторы по секрету поделились, что призы будут не простые, а золотые. В прямом смысле этого слова! Победители гонки получать настоящее золото. Организаторы не раскрыли, что именно будет сделано из золота, но рассказали, что победителям достанется аж по шесть золотых предметов. Остается только гадать – что это будут за призы», - признался Виноградов.

Ранее Виноградов выяснил у известного путешественника и телеведущего Марка Подрабинека, который оказался участником «Экспедиции-Трофи», почему из двухнедельного путешествия по стране люди не возвращаются прежними.

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ФОТО: Олег Виноградов
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