«Призы из золота!»: «Экспедиция-Трофи» на финишной прямой во Владивосток

По его словам, победители автогонки получат золотые призы, однако пока неизвестно, какие именно предметы будут сделаны из драгоценного металла.

«Организаторы по секрету поделились, что призы будут не простые, а золотые. В прямом смысле этого слова! Победители гонки получать настоящее золото. Организаторы не раскрыли, что именно будет сделано из золота, но рассказали, что победителям достанется аж по шесть золотых предметов. Остается только гадать – что это будут за призы», - признался Виноградов.

Ранее Виноградов выяснил у известного путешественника и телеведущего Марка Подрабинека, который оказался участником «Экспедиции-Трофи», почему из двухнедельного путешествия по стране люди не возвращаются прежними.

