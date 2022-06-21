Признание ЛНР и ДНР включили в школьную программу по истории

Также школьники будут изучать эпидемию COVID-19, строительство Крымского моста и трубопроводов.

Модуль состоит из нескольких тем, разделенных на разделы. Последний называется «Российская Федерация на современном этапе». В него включили тему «Экономического роста», в которых рассказывается об основных направлениях национальных проектов 2019–2024 годов.

Также речь идёт о реализации крупных экономических проектов России, в том числе Крымский мост и газопроводы Северный поток — 2» и «Сила Сибири». Также девятиклассники будут изучать голосование по поправкам Конституции в 2020 году и признание Россией Донецкой и Луганской народных республик в 2022 году.

Напомним, введение в школах и вузах еженедельных уроков трезвости и собриологии будет перебором, они только навредят профилактической работе, заявил президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

