Признание ЛНР и ДНР включили в школьную программу по истории
Школьную программу по истории для девятиклассников в России дополнят признанием независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщает телеканал «360» со ссылкой на предварительную программу модуля «Новейшая история России».
Также школьники будут изучать эпидемию COVID-19, строительство Крымского моста и трубопроводов.
Модуль состоит из нескольких тем, разделенных на разделы. Последний называется «Российская Федерация на современном этапе». В него включили тему «Экономического роста», в которых рассказывается об основных направлениях национальных проектов 2019–2024 годов.
Также речь идёт о реализации крупных экономических проектов России, в том числе Крымский мост и газопроводы Северный поток — 2» и «Сила Сибири». Также девятиклассники будут изучать голосование по поправкам Конституции в 2020 году и признание Россией Донецкой и Луганской народных республик в 2022 году.
Напомним, введение в школах и вузах еженедельных уроков трезвости и собриологии будет перебором, они только навредят профилактической работе, заявил президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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