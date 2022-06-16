В школах протестируют платформу МегаФона по защите детей в интернете

МегаФон совместно с Минпросвещения РФ и Российским обществом «Знание» запустит пилотный проект по защите детей и подростков от угроз в цифровой среде в российских школах. Соответствующее соглашение подписано в четверг на Петербургском международном экономическом форуме.

Специалисты МегаФона разработали обучающую платформу «Цифровое доверие» в конце 2021 года, а общество «Знание» разработало рекомендации по формированию контента платформы и привлекло своих экспертов для раскрытия темы кибербуллинга на ее ресурсах.

Задача проекта – подготовить детей и подростков к возможным угрозам в сети, дать инструменты реагирования на них, а родителям и педагогам помочь вовремя распознать проблему и правильно выстроить коммуникацию с ребенком в сложной ситуации.

«Нашей общей задачей остается обеспечение безопасности ребенка, защита от негативного и опасного контента. Соглашение о сотрудничестве, которое мы подписываем сегодня, станет первым серьезным шагом в этом направлении», – отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

В рамках пилотного проекта на летних каникулах будут проводиться обучающие лекции в образовательном центре Сириус, а с сентября курс по цифровой безопасности с использованием новой платформы протестируют в школах во время уроков «Окружающий мир» для учеников 1-4 классов и классного часа для старшеклассников.

МегаФон вступил в Альянс по защите детей в цифровой среде в 2021 году. “Я рад, что вместе с партнерами быстро перешли к реальным шагам и проектам. Тестирование нашей платформы в школах позволит донести важную информацию до максимального количества детей и дать родителям и педагогам полезный инструмент для взаимодействия с подрастающим поколением», – рассказал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

Платформа «Цифровое доверие» содержит обучающие материалы для разной аудитории. Так, например, детям информация доносится в игровой форме, а коммуникацию с подростками проводит ментор, разъясняющий как распознать и бороться с кибербуллингом, не стать жертвой хакеров, как противостоять фишингу и выявить ненадежный домен.

Отдельный блок программы адресован родителям и педагогам. Его задача - научить их понимать, что ребенок подвергается буллингу, и объяснить, как помочь ему справиться с проблемой.

