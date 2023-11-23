Приземлившийся в Уфе самолет застрял на взлетно-посадочной полосе

Самолет, который выполнил рейс Москва — Уфа, застрял на взлетно-посадочной полосе, сообщает пресс-служба аэропорта.

Второй самолет сообщением Владивосток – Чита совершил аварийную посадку

Лайнеру пришлось вызывать специалистов с техникой. Командир воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот» с учетом погодных условий принял решение на освобождение взлетно-посадочной полосы с использованием тягача-буксировщика.

При этом условия для торможения самолета и коэффициент сцепления соответствовали нормативам.

О пострадавших ничего не сообщается.

Ранее летевший из Сочи Boeing-737 аварийно сел в Челябинске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
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