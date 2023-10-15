Второй самолет сообщением Владивосток – Чита совершил аварийную посадку
Летевший из Владивостока в Читу пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил вынужденную посадку в Хабаровске, сообщила в воскресенье на своем сайте пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Причиной посадки назван технический сбой. Зафиксирована ошибка в гидросистеме правого двигателя, уточнили в ведомстве.
Авиакомпания «Якутия» направила резервный борт для пассажиров рейса Владивосток – Чита после того, как Sukhoi Superjet 100 в субботу совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Лайнер вернулся из-за неисправности левого двигателя.
Ранее пассажирский самолет Як-42 компании «Ижавиа» совершил вынужденную посадку в Ижевске при выполнении рейса Уфа – Ноябрьск, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru