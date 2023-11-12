Летевший из Сочи Boeing-737 аварийно сел в Челябинске

Выполнявший рейс из Сочи пассажирский Boeing-737 совершил аварийную посадку в аэропорту Челябинска, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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Самолет благополучно приземлился в 16:43. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стала неисправность закрылок.

На борту находились 189 человек. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Boeing 737-800, выполнявший рейс из Москвы в Томск, вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности двигателя, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:СочиРоссийская АвиацияСамолеты

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