Летевший из Сочи Boeing-737 аварийно сел в Челябинске
12 ноября 202317:31
Выполнявший рейс из Сочи пассажирский Boeing-737 совершил аварийную посадку в аэропорту Челябинска, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Самолет благополучно приземлился в 16:43. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стала неисправность закрылок.
На борту находились 189 человек. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Boeing 737-800, выполнявший рейс из Москвы в Томск, вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности двигателя, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru