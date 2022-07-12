Исследование: Россияне боятся дефицита сильнее, чем ядерного удара
Россиян больше всего волнует рост цен и дефицит товаров, жителей страны тревожит это сильнее, чем возможное обострение ситуации в ходе спецоперации на Украине вплоть до угрозы ядерного удара. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Национального индекса тревожностей».
Агентство КРОС подготовило исследование, в котором учитываются данные за первые три месяца спецоперации, с 24 февраля по 31 мая. Аналитики ранжировали опасения граждан на основе анализа сообщений в СМИ и соцсетях, отмечает Газета.ру.
Выяснилось, что наиболее высоким стал суммарный индекс тревожности из-за роста цен и возможности дефицита товаров, он составляет 1873,16; тревожность из-за общественной реакции на события после начала спецоперации (в том числе санкции и отъезд из РФ звезд) оценили в 1678,16. При этом суммарный индекс тревожности из-за самой военной операции составил 1654,43.
В то же время пандемия коронавируса потеряла актуальность и перешла в разряд «псевдофобий».
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