Исследование: Россияне боятся дефицита сильнее, чем ядерного удара

Агентство КРОС подготовило исследование, в котором учитываются данные за первые три месяца спецоперации, с 24 февраля по 31 мая. Аналитики ранжировали опасения граждан на основе анализа сообщений в СМИ и соцсетях, отмечает Газета.ру.

Выяснилось, что наиболее высоким стал суммарный индекс тревожности из-за роста цен и возможности дефицита товаров, он составляет 1873,16; тревожность из-за общественной реакции на события после начала спецоперации (в том числе санкции и отъезд из РФ звезд) оценили в 1678,16. При этом суммарный индекс тревожности из-за самой военной операции составил 1654,43.

В то же время пандемия коронавируса потеряла актуальность и перешла в разряд «псевдофобий».

