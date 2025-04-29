Молодежь тратит на отдых в среднем 67 тысяч рублей
Средние расходы молодых людей в отпуске составили 67 тысяч рублей на человека, это следует из данных исследования «Ингосстрах», проведенного совместно с Финансовым университетом.
Уточняется, что 70% рассчитывают потратить на отдых 50-60 тысяч рублей. А почти 7% — в три раза больше. Еще 1,4% респондентов решили уложиться в 100-150 тысяч рублей.
Две трети опрошенных отдыхают два и более раз в год. Каждый четвертый берет дополнительные выходные только один раз, а 6,1% работают без перерывов. О самых популярных причинах для отпуска рассказал Денис Платонов, директор домена «Здоровье и финансы» компании «Ингосстрах».
«Главная причина отпуска — восстановление сил (72,6%). Также молодежь ценит возможность побыть с семьей, друзьями (38,4%) и заняться саморазвитием (19,1%). Снять стресс, получить положительные эмоции и перезагрузиться также входят в топ факторов», — сообщил он.
Почти половина молодежи также предпочитает брать отпуск на две недели и меньше. Месяц отдыхают только 36,1% опрошенных. Большинство из них проводят каникулы в родном регионе и отдыхают с друзьями или семьей (41,6%). Почти каждый пятый остается дома. Меньше всего сторонников активного туризма — таких набралось всего лишь 5,2%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru