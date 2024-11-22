«Привязать» к месту: Депутаты призвали сделать трудовую миграцию в РФ целевой

В регионах, где мигрантам запретили работать в ряде сфер, не наблюдается экономических проблем, отметил в эфире НСН депутат Михаил Матвеев.

Трудовая миграция в России должна носить целевой и вахтовый характер – необходимо установить для мигрантов жесткую привязку к месту работы без возможности свободного перемещения между регионами и предприятиями в поисках работы, заявил депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Матвеев в разговоре с НСН.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Россия нуждается в трудовых мигрантах из других государств для динамичного развития страны на фоне напряженной демографической ситуации. Он отметил, что РФ приветствует приезд мигрантов и чувствует потребность в них. Матвеев согласился с тем, что России необходимы рабочие руки.

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«Считаю, что есть определенная потребность в рабочих руках, но нет потребности в замещении населения народов России другими народами. Это, на мой взгляд, концептуально неправильный подход. А то, что есть потребность у экономики в рабочих руках, действительно так. Другое дело, что во многих странах мира миграция носит целевой и вахтовый характер. То есть, люди приезжают, работают и уезжают. На мой взгляд, России нужна именно такая миграция. А переселение народов и замещающая миграция, как решение демографических проблем, несет в себе большие риски как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Только целевой набор с жесткой привязкой трудового мигранта к месту работы без возможности свободного перемещения между регионами и предприятиями в поисках работы», - сказал Матвеев.

Он отметил, что в регионах РФ, где мигрантам запретили работать в ряде сфер, не наблюдается экономических проблем.

«В тех регионах, где вводятся меры по защите рынка труда собственного, проблем с экономикой не произошло. Особенность мигрантского труда заключается в том, что идет мощное перетекание мигрантов из сфер, связанных с производством, в сферу услуг. То есть, очень популярны такие направления, как доставка, такси, торговля. Если не вводить ограничения, то на условном заводе, где не хватало 100 слесарей, так их и не будет хватать. Все миллионы будут перетекать туда, где больше можно заработать. В Москве заработок курьеров уже превышает 150 тысяч рублей. Я абсолютно убежден, что за эти деньги местные с удовольствием работали бы. Вопрос в том, что когда этническая экономика начинает действовать, то она, заполняя собой определенные ниши (ЖКХ, транспорт, такси), уже не пускает туда других», - указал собеседник НСН.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по контролю («Справедливая Россия – За Правду») Дмитрий Гусев в беседе с НСН также отметил, что необходимо устанавливать число трудовых мигрантов, которые требуются России, а также определять, какие специальности нужны.

«Я за то, чтобы мы четко знали, сколько мигрантов, каких специальностей и какой квалификации нам нужно. И только после этого приглашать к нам трудовых мигрантов на работу. А после того, как эти люди заканчивают трудовой контракт, они уезжали бы к себе на родину. Вот какая миграционная политика нам нужна. И в этом полностью состоит курс президента: навести порядок в миграционной сфере. Нам нужны мигранты конкретных профессий. Например, не хватает нам строителей. Давайте пригласим строителей. Это должен быть человек с квалификацией, у него должен быть диплом об окончании учебного заведения профессионально-технического. Или нужны, например, сварщики. Давайте сварщиков позовем», - сказал он.
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При этом депутат подчеркнул, что в такси мигранты «точно не нужны».

«Нам точно не нужны водители такси. У нас один миллион своих людей, которые не оказывают законные перевозки, делают это все нелегально. Если мы их выпустим из тени, у нас не будет никаких проблем с ценами на такси, которые сейчас подскочили из-за того, что у легальных перевозчиков через агрегаторы регистрируется мало легальных водителей. Вот и все», - добавил Гусев.

Госдума с начала осенней сессии приняла несколько инициатив, связанных с мигрантами. В частности, ужесточились уголовные нормы, связанные с организацией незаконной миграции, административные, связанные с фиктивными документами в этой сфере. Была разрешена внесудебная блокировка сайтов с незаконными услугами для мигрантов, законодательно исключены посредники из процесса приема экзаменов по русскому языку, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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