«Привязать» к месту: Депутаты призвали сделать трудовую миграцию в РФ целевой

Трудовая миграция в России должна носить целевой и вахтовый характер – необходимо установить для мигрантов жесткую привязку к месту работы без возможности свободного перемещения между регионами и предприятиями в поисках работы, заявил депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Матвеев в разговоре с НСН.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Россия нуждается в трудовых мигрантах из других государств для динамичного развития страны на фоне напряженной демографической ситуации. Он отметил, что РФ приветствует приезд мигрантов и чувствует потребность в них. Матвеев согласился с тем, что России необходимы рабочие руки.