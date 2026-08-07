В АТОР объяснили снижение выручки санаториев
Число поездок в санатории Московской области выросло на 11-12%, но туристические показатели снижаются, если динамика региона отрицательная, сказал НСН Сергей Ромашкин.
На фоне общей экономической ситуации россияне всё чаще выбирают более бюджетные варианты отдыха: сокращают длительность поездок, отдают предпочтение апартаментам вместо отелей и в целом стараются экономить, сказал НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
Общая выручка российских санаторно-курортных организаций в первой половине 2026 года составила 116,3 млрд руб.— на 13,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако темп роста оказался немного меньше, чем год назад (15,9%), отмечает «Коммерсант». Ромашкин отметил, что в этом году россияне стали больше экономить, в том числе и на отдыхе.
«Я бы рассматривал вопрос замедления роста как часть макроэкономического процесса, когда мы видим снижение потребления в разных областях — в ретейле, в сегменте одежды и обуви, падает посещаемость торговых центров и кинотеатров. Это не сугубо туристический феномен. Мне кажется, наши граждане в этом году решили серьёзно сэкономить на самых разных покупках, и туризм попал в их число. Число поездок сокращается, при этом уменьшается и продолжительность отдыха: например, в пляжных турах она снизилась с 10 дней до 9. Кроме того, наблюдается переход от отельного размещения к апартаментам — они дешевле отелей на 20–30%. Мы видим признаки экономии буквально на всём. Санаторно‑курортный сегмент — часть этого общего макроэкономического торможения», — сказал собеседник НСН.
По его словам, туристический спрос тесно связан с экономической динамикой самого региона.
«С начала года мы видим рост числа поездок в санатории Подмосковья на 11–12%. Я бы рассматривал эту тенденцию в контексте развития самих регионов: если регион демонстрирует рост, то в нём увеличиваются показатели и по отелям, и по апартаментам, и по санаторно‑курортному размещению. Если же динамика региона отрицательная, снижаются и все туристические показатели. Это, по сути, географическая особенность», — добавил эксперт.
Ранее эксперт Российского союза туриндустрии, CEO компании «Яндекс Путешествия» Евгений Абрамзон в пресс-центре НСН рассказал, что только половина людей едут в санаторий, чтобы воспользоваться оздоровительными процедурами и лечением.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Склонить к сожительству»: Кто стоит за попытками ограничить работу таксистов-«зазывал»
- Психолог назвала главные признаки скрытой депрессии
- Сенат США одобрил масштабное ужесточение санкций против России
- Минтруд предложил расширить список получателей двух пенсий
- Знак качества для ВДНХ: Как статус ЮНЕСКО может изменить турпоток
- Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за бандеровских флагов
- Невыгодный избинг: Почему россияне не спешат покупать дома в Белоруссии
- СМИ: Маск отказал Киеву в использовании Starlink для ударов по РФ
- Wildberries создаст сеть хабов для хранения товаров по всей России
- Виноват Трамп? Из-за чего Netflix прикрыл американскую «Игру в кальмара»