Общая выручка российских санаторно-курортных организаций в первой половине 2026 года составила 116,3 млрд руб.— на 13,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако темп роста оказался немного меньше, чем год назад (15,9%), отмечает «Коммерсант». Ромашкин отметил, что в этом году россияне стали больше экономить, в том числе и на отдыхе.

«Я бы рассматривал вопрос замедления роста как часть макроэкономического процесса, когда мы видим снижение потребления в разных областях — в ретейле, в сегменте одежды и обуви, падает посещаемость торговых центров и кинотеатров. Это не сугубо туристический феномен. Мне кажется, наши граждане в этом году решили серьёзно сэкономить на самых разных покупках, и туризм попал в их число. Число поездок сокращается, при этом уменьшается и продолжительность отдыха: например, в пляжных турах она снизилась с 10 дней до 9. Кроме того, наблюдается переход от отельного размещения к апартаментам — они дешевле отелей на 20–30%. Мы видим признаки экономии буквально на всём. Санаторно‑курортный сегмент — часть этого общего макроэкономического торможения», — сказал собеседник НСН.