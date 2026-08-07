«Пока не скупили россияне»: Лукашенко призвал белорусов покупать избы в сёлах

Он отметил, что в будущем агрогородки и крупные деревни продолжат развиваться за счёт расположения вблизи крупных дорог, что удобно для торговли. А вот маленькие деревни могут частично исчезнуть или преобразоваться в другие форматы.

Также белорусский лидер рассказал, что в республике стало набирать популярность такое модное современное направление, как избинг, однако, пока за счёт россиян. По его словам, граждане РФ «Батьку услышали и скупают вот эти участки».

«А белорусы меня не слышат... Смотрите, белорусы, придёт время, будете руками разводить, но будет поздно», - заключил он.

Ранее Лукашенко заявил, что власти Беларуси начнут отправлять не справляющихся со своей работой аграриев на военно-воспитательные сборы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

