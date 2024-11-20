Депутат Журавлев рассказал, каких мигрантов нужно пускать в Россию

Пускать в Россию следует только тех мигрантов, которые являются высококвалифицированными специалистами. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

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По его мнение, остальных трудовых мигрантов следует пускать в страну исключительно в рамках квот, необходимых для функционирования российской экономики.

«Причём заявки должны поступать от конкретных компаний, которые потом и несут ответственность за тех, кого привезли», — заключил депутат.

Ранее Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о штрафах до 60 миллионов за подделку документов для мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияМигрантыАлексей Журавлев

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