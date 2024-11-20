Депутат Журавлев рассказал, каких мигрантов нужно пускать в Россию

По его мнение, остальных трудовых мигрантов следует пускать в страну исключительно в рамках квот, необходимых для функционирования российской экономики.

«Причём заявки должны поступать от конкретных компаний, которые потом и несут ответственность за тех, кого привезли», — заключил депутат.

Ранее Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о штрафах до 60 миллионов за подделку документов для мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

