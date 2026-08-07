В Запорожье ввели режим ЧС техногенного характера регионального уровня
Режим ЧС техногенного характера регионального уровня ввели в Запорожской области из-за отключений электроэнергии. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, продолжительное аварийное отключение энергоснабжения, причиной которого стали атаки противника на критическую инфраструктуру, привело к нарушению водоснабжения.
«Это решение позволит нам существенно расширить меры поддержки для жителей и оперативнее привлекать все необходимые ресурсы для ликвидации последствий», - указал чиновник.
Губернатор добавил, что главам администраций поручено организовать адресную доставку технической и питьевой воды в соцучреждения и отдалённые районы.
Ранее в МИД РФ призвали профильные международные структуры и СМИ осудить удары ВСУ по Кировской и Запорожской областям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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