В Запорожье ввели режим ЧС техногенного характера регионального уровня

Режим ЧС техногенного характера регионального уровня ввели в Запорожской области из-за отключений электроэнергии. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

МИД заявил о риске радиационной аварии на ЗАЭС из-за новой атаки ВСУ

По его словам, продолжительное аварийное отключение энергоснабжения, причиной которого стали атаки противника на критическую инфраструктуру, привело к нарушению водоснабжения.

«Это решение позволит нам существенно расширить меры поддержки для жителей и оперативнее привлекать все необходимые ресурсы для ликвидации последствий», - указал чиновник.

Губернатор добавил, что главам администраций поручено организовать адресную доставку технической и питьевой воды в соцучреждения и отдалённые районы.

Ранее в МИД РФ призвали профильные международные структуры и СМИ осудить удары ВСУ по Кировской и Запорожской областям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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