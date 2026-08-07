В Запорожье ввели режим ЧС техногенного характера регионального уровня

По его словам, продолжительное аварийное отключение энергоснабжения, причиной которого стали атаки противника на критическую инфраструктуру, привело к нарушению водоснабжения.

«Это решение позволит нам существенно расширить меры поддержки для жителей и оперативнее привлекать все необходимые ресурсы для ликвидации последствий», - указал чиновник.

Губернатор добавил, что главам администраций поручено организовать адресную доставку технической и питьевой воды в соцучреждения и отдалённые районы.

Ранее в МИД РФ призвали профильные международные структуры и СМИ осудить удары ВСУ по Кировской и Запорожской областям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

