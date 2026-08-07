Финляндия закрыла на границе с Россией проходы для зверей

Финская пограничная охрана закрыла проходы для зверей во всех заграждениях на границе с Россией. Об этом сообщает RT.

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По информации финской стороны, решение принято из-за африканской чумы свиней. Ранее наличие вируса впервые зафиксировали в Финляндии у дикого кабана в восточной части страны.

«Пограничная служба временно закрывает ворота для дичи во всех заграждениях, расположенных на восточной границе», - говорится в сообщении.

Ранее Россельхознадзор ограничил транзит через Россию мяса птицы из Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Демьянчук Александр
ТЕГИ:ВирусГраницаРоссияФинляндия

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