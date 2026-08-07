Финляндия закрыла на границе с Россией проходы для зверей
Финская пограничная охрана закрыла проходы для зверей во всех заграждениях на границе с Россией. Об этом сообщает RT.
По информации финской стороны, решение принято из-за африканской чумы свиней. Ранее наличие вируса впервые зафиксировали в Финляндии у дикого кабана в восточной части страны.
«Пограничная служба временно закрывает ворота для дичи во всех заграждениях, расположенных на восточной границе», - говорится в сообщении.
Ранее Россельхознадзор ограничил транзит через Россию мяса птицы из Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минтруд предложил расширить список получателей двух пенсий
- Знак качества для ВДНХ: Как статус ЮНЕСКО может изменить турпоток
- Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за бандеровских флагов
- Невыгодный избинг: Почему россияне не спешат покупать дома в Белоруссии
- Виноват Трамп? Почему Netflix прикрыл американский спин-офф «Игры в кальмара»
- СМИ: Маск отказал Киеву в использовании Starlink для ударов по РФ
- Wildberries создаст сеть хабов для хранения товаров по всей России
- На границе Украины с Польшей начался коллапс из-за простоя портов в Одессе
- СМИ: БПЛА атаковал сухогруз Турции у берегов Новороссийска
- Гражданка России погибла на горнолыжном курорте во Франции