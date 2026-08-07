Россиян предупредили о вреде бесконтрольного использования фумигаторов

Электрические фумигаторы лучше подходят для защиты от комаров квартиры или загородного дома. Об этом RT рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

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Он напомнил, что фумигаторы содержат жидкость или пластины с пиретроидами, которые при нагревании «постепенно выделяют инсектицид», что приводит к гибели насекомых.

Эксперт предупредил, что использовать подобные приборы бесконтрольно нельзя. Дорохов указал, что необходимо соблюдать рекомендованную продолжительность работы и регулярно проветривать помещение. Особенно это важно, когда в доме есть маленькие дети, беременные женщины, люди с заболеваниями органов дыхания или домашние животные.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина заявила, что укусы комаров могут вызывать не только дискомфорт, но и аллергические реакции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA/ТАСС
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