Россиян предупредили о вреде бесконтрольного использования фумигаторов

Он напомнил, что фумигаторы содержат жидкость или пластины с пиретроидами, которые при нагревании «постепенно выделяют инсектицид», что приводит к гибели насекомых.

Эксперт предупредил, что использовать подобные приборы бесконтрольно нельзя. Дорохов указал, что необходимо соблюдать рекомендованную продолжительность работы и регулярно проветривать помещение. Особенно это важно, когда в доме есть маленькие дети, беременные женщины, люди с заболеваниями органов дыхания или домашние животные.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина заявила, что укусы комаров могут вызывать не только дискомфорт, но и аллергические реакции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

