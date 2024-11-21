Володин перечислил сферы, в которых не должны работать мигранты

Воспитание, обучение и здравоохранение – это те сферы, в которых должны трудиться граждане РФ, привлекать мигрантов в этих случаях неправильно, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Он отметил, что власти продолжают держать на особом контроле вопросы миграционного законодательства. Уже на следующей неделе законодатели начнут рассматривать инициативу о запрете на прием в школы детей мигрантов без знания русского языка.