Володин перечислил сферы, в которых не должны работать мигранты
Воспитание, обучение и здравоохранение – это те сферы, в которых должны трудиться граждане РФ, привлекать мигрантов в этих случаях неправильно, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
Он отметил, что власти продолжают держать на особом контроле вопросы миграционного законодательства. Уже на следующей неделе законодатели начнут рассматривать инициативу о запрете на прием в школы детей мигрантов без знания русского языка.
Ранее в Новосибирской области мигрантам запретили работать в детсадах, постановление подписал губернатор региона Андрей Травников. До этого власти региона уже запретили иностранцам работать в такси, объектах розничной торговли напитками и табачными изделиями. У предпринимателей есть две недели, чтобы учесть новые требования к составу работников.
А в Астраханской области мигранты не смогут работать в такси с 1 января 2025 году. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Игорь Бабушкин. Кроме того, иностранцы не смогут водить автобусы и маршрутки. Подобные меры действуют уже в 41-м регионе России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru