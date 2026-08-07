Скончался легендарный музыкант и продюсер Уильям Орбит
Легендарный британский музыкант, композитор и продюсер Уильям Орбит умер в возрасте 69 лет. Об этом пишет The Guardian.
В заявлении, которое опубликовано в соцсетях, сообщается, что он скончался в своём доме ещё 23 июля.
«Нам и многим другим, чьи жизни он затронул своей музыкой, дружбой и добротой, будет его очень не хватать», — говорится в тексте.
Уильям Орбит известен как самостоятельный музыкант благодаря своему проекту Orbit, однако в первую очередь его знают, как человека, сотрудничавшего с U2, Blur и All Saints. А его работа над альбомом Мадонны «Ray of Light» была удостоена четырёх наград «Грэмми».
Ранее в возрасте 50 лет умер автор саундтрека к фильму «Драйв» с Райаном Гослингом, французский электронный музыкант Венсан Белорже, выступавший под псевдонимом Kavinsky, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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