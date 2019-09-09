Прививку от гриппа в мобильных пунктах вакцинации сделали уже 8 тысяч москвичей

Напомним, на минувшей неделе в столице началась масштабная вакцинация против гриппа. Прививочные кабинеты открылись во всех взрослых и детских поликлиниках. Кроме того, заработали мобильные пункты вакцинации. В частности, они появились у станций столичной подземки, МЦК, а также рядом с железнодорожной платформой Крюково и во флагманских центрах госуслуг «Мои документы».

Помимо этого, привиться от гриппа можно в одном из 28 павильонов «Здоровая Москва», которые располагаются в столичных парках и зонах отдыха. Все прошедшие вакцинацию получают сертификат. Прививка будет бесплатной при предъявлении российского паспорта.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН отметила важность вакцинации для общего здоровья общества.

