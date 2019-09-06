Бюджет вакцинопрофилактики в Москве за 10 лет увеличился в 10 раз

Траты на вакцинопрофилактику в российской столице за последние 10 лет увеличились в 10 раз - с 265 млн рублей до 2,6 млрд рублей. Такие данные привел главный врач центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы Олег Филиппов в ходе круглого стола по вопросам вакцинации в Общественной палате Москвы.

Он отметил, что в Москве прививаются самыми эффективными вакцинами, которые существуют в мире. Кроме того, в столице можно привиться практической от любой инфекции

Также было отмечено, что в следующем году против менингококковой инфекции планируется привить порядка 50 процентов детей от трех до шести лет.

Национальный календарь профилактических прививок включает в себя вакцинации против вирусного гепатита В, менингококковой и пневмококковой инфекций, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита (свинки).

Кроме того, календарь по эпидемическим показаниям предусматривает также вакцинацию против бешенства, брюшного тифа, ветряной оспы, клещевого вирусного энцефалита, сибирской язвы, туляремии, холеры, чумы.

В Москве уже действует онлайн-реестр детских прививок. Информация о профилактических прививках детей будут поступать в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему.

Система содержит базу данных из полутора сотен наименований вакцин, зарегистрированных в России. Данные показывают, что в Москве своевременно вакцинированы более 65 процентов детей. При этом родители девяти процентов детей (174 тысячи человек) полностью или частично отказались от вакцинации без объективных оснований.

Участники круглого стола подчеркнули, что отказывающиеся вакцинировать своих детей, взрослые ставят под угрозу коллектив образовательных учреждений. В этой связи был поднят вопрос о внесении в закон изменений об отказе в приеме детей на очную форму обучения в детские образовательные организации, если у ребенка отсутствуют профилактические прививки в соответствии с национальным и региональным календарем.

В целом было отмечено, эпидемиологическая картина в Москве считается благополучной. На этой неделе в городе стартовала ежегодная кампания по вакцинации против гриппа.

Помимо кабинетов в городских поликлиниках будет работать 65 мобильных пунктов вакцинации: 31 - около 29 станций метро, три - у станций Московского центрального кольца, один - рядом с железнодорожной платформой «Крюково» и два - во флагманских центрах госуслуг «Мои документы». Кроме того, прививку можно будет сделать в павильонах «Здоровая Москва», которые работают в столичных парках.

