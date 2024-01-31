Прививать от COVID-19 в России будут лишь уязвимые категории граждан

К ним отнесли лиц старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

«В том числе, первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими или онкогематологическими заболеваниями», - говорится в тексте приказа.

Повторную прививку рекомендовано проводить не раньше, чем через год от предыдущей.

Документ вступает в законную силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили прекращение массовой вакцинации от COVID-19, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

