Прививать от COVID-19 в России будут лишь уязвимые категории граждан
Минздрав РФ опубликовал приказ, согласно которому прививать от коронавируса в России теперь будут лишь уязвимые категории граждан, сообщает «Российская газета».
К ним отнесли лиц старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
«В том числе, первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими или онкогематологическими заболеваниями», - говорится в тексте приказа.
Повторную прививку рекомендовано проводить не раньше, чем через год от предыдущей.
Документ вступает в законную силу с 1 сентября 2024 года.
Ранее в Роспотребнадзоре объяснили прекращение массовой вакцинации от COVID-19, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru