Привитым жителям Подмосковья не будут блокировать транспортные соцкарты
Действие транспортных социальных карт для жителей Московской области старше 60 лет и для людей с хроническими заболеваниями приостановят с 8 ноября, сообщает телеканал «360».
Это необходимо для профилактики распространения COVID-19. Соцкарты не будут блокировать тем, кто уже получил вакцину или переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев. После вакцинации карта опять заработает. Если препарат предполагает две инъекции, то карту разблокируют уже после первого укола.
Ограничения распространяются на наземный и железнодорожный транспорт, включая автобусы и электрички, а также на МЦД и МЦК, в метро.
Как сообщалось ранее, Москвa и Подмосковье откaзaлись продлевaть период нерaбочих дней после 8 ноября, при этом в городе и облaсти сохрaнятся некоторые огрaничения.
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