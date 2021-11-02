Привитых первым компонентом перестанут пускать в свердловские ТЦ с начала зимы

В Свердловской области привитые первым компонентом вакцины от коронавируса смогут посещать «Covid-free» зоны только до начала декабря. Об этом сообщил замгубернатора региона Павел Креков.

Чиновник объяснил, что такое решение власти приняли для ускорения процесса вакцинации.

Ранее люди, начавшие прививаться от коронавируса, могли посещать «свободные от ковида» зоны до 15 декабря. Сейчас этот срок сдвинули на начало месяца.

В торговые центры Свердловской области перестанут пускать подростков

По словам Крекова с начала зимы посещать открытые общественные места смогут только люди, предъявившие QR-код.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирус
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