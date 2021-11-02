Привитых первым компонентом перестанут пускать в свердловские ТЦ с начала зимы
В Свердловской области привитые первым компонентом вакцины от коронавируса смогут посещать «Covid-free» зоны только до начала декабря. Об этом сообщил замгубернатора региона Павел Креков.
Чиновник объяснил, что такое решение власти приняли для ускорения процесса вакцинации.
Ранее люди, начавшие прививаться от коронавируса, могли посещать «свободные от ковида» зоны до 15 декабря. Сейчас этот срок сдвинули на начало месяца.
По словам Крекова с начала зимы посещать открытые общественные места смогут только люди, предъявившие QR-код.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+39 008 / сут.
Умерли
241 тыс.+1 178 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+30 905 / сут.
- МЧС: Москва останется в тумане до конца дня
- Привитых первым компонентом перестанут пускать в свердловские ТЦ с начала зимы
- Патрушев встретился с главой ЦРУ в Москве
- «Взаперти»: Пассажиры московских рейсов, севших в Нижнем Новгороде, жалуются в прокуратуру
- Умер старейший в России ветеран Великой Отечественной войны
- Аналитики раскрыли ущерб экономике после введения нерабочих дней
- СМИ: Летевший из Венгрии в Москву самолет сел в Киеве, где его «развернули» назад
- AP: Поисковая система Yahoo перестанет работать в Китае
- Собянин поручил создать в Москве цифровую платформу для обучения водителей такси
- Минобрнауки разрешило вузам продлить удаленку с 8 ноября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru