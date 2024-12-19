Путин: Для сокращения числа мигрантов надо повышать производительность труда

По его словам, для сокращения числа мигрантов надо повышать производительность труда.

«Нужно готовить трудовых мигрантов вместе с нашими партнерами, знакомить мигрантов с культурой, с российскими законами, а также ужесточать требования», - заявил российский лидер в рамках формата прямой линии, которая объединена с большой пресс-конференцией.

Путин также выразил мнение, что отдельное ведомство по вопросам мигрантов не нужно. Вместо этого стоит усилить работу в соответствующих подразделениях МВД. Потом, возможно, создать отдельное ведомство.

Ранее власти РФ утвердили квоты на привлечение 235 тысяч квалифицированных иностранных работников в 2025 году, напоминает RT.

