Путин: Для сокращения числа мигрантов надо повышать производительность труда
19 декабря 202414:16
Миграционный вопрос в России является острым, хотя в Европе он еще острее, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, для сокращения числа мигрантов надо повышать производительность труда.
«Нужно готовить трудовых мигрантов вместе с нашими партнерами, знакомить мигрантов с культурой, с российскими законами, а также ужесточать требования», - заявил российский лидер в рамках формата прямой линии, которая объединена с большой пресс-конференцией.
Путин также выразил мнение, что отдельное ведомство по вопросам мигрантов не нужно. Вместо этого стоит усилить работу в соответствующих подразделениях МВД. Потом, возможно, создать отдельное ведомство.
Ранее власти РФ утвердили квоты на привлечение 235 тысяч квалифицированных иностранных работников в 2025 году, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru