«Привел к стандарту»: Автор книг о водке опроверг популярный миф о Менделееве
Русская водка известна более пятисот лет, однако Менделеев был первым, кто запатентовал рецепт ее производства, сказал НСН Игорь Шумейко.
Дмитрий Менделеев не придумал русскую водку, известно, что она экспортировалась из России еще при Иване III, однако знаменитый ученый впервые запатентовал рецепт и технологию производства водки. Об этом НСН заявил автор книг о русской водке Игорь Шумейко.
Неофициальный День русской водки отмечается 31 января. В этот день в 1865 году Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою». Шумейко отметил, что заслуга Менделеева в том, что он запатентовал рецепт водки и технологию ее создания.
«Менделеев изучал смешение спирта с водой. Это большой ряд различных концентраций спиртов. Дело не в каком-то конкретном градусе — Менделеев исследовал много различных точек. Сорокоградусную точку он выбрал по многим причинам, он не придумал водку — он ее стандартизировал. Если раньше дворяне делали водку для себя, не следя за процентом полезного выхода (и это была водка порой изумительного качества), рецептов было много, а стандарта не было, то Менделеев создал унифицированный рецепт водки. Не забудем, что Менделеев — основатель русской метрологии. Точность, измеримость, переведенную на поток, он применил и к этой теме. Менделеев сообразил, что точнее будет смешивать воду и спирт по весу, а не по количеству. Взяв за основу весовые смешения, он подбирал методом проб и ошибок крепость и остановился на 40 градусах. Менделеев запатентовал и рецепт, и примерную технологию, слежение за стандартом крепости, очистки стало ориентиром всех водочников. А уже ученики Менделеева дошли до высоких результатов очистки примесей», — сказал Шумейко.
Исследователь добавил, что водку экспортировали из России еще во времена Ивана III.
«Здесь я могу сослаться на работу Вильяма Похлебкина, который доказал, что водка в России как продукт появилась на пятьдесят лет раньше, чем в Польше. Он базировался на факте ее экспорта в Швецию еще во времена Ивана III (конечно, она могла называться “хлебное вино”, “столовое вино”) и подчеркнул, что слова “водка” не защищено — это практически то же самое, что и уменьшительное от славянского “вода”. Упомянуть его могли в каких угодно летописях. Поэтому этим упоминаниям грош цена — вопрос в реальных количествах продукта и технологии», — подытожил он.
Ранее преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов заявил, что водку не стоит закусывать жареными, копчеными и жирными продуктами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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