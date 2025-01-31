«Привел к стандарту»: Автор книг о водке опроверг популярный миф о Менделееве

«Менделеев изучал смешение спирта с водой. Это большой ряд различных концентраций спиртов. Дело не в каком-то конкретном градусе — Менделеев исследовал много различных точек. Сорокоградусную точку он выбрал по многим причинам, он не придумал водку — он ее стандартизировал. Если раньше дворяне делали водку для себя, не следя за процентом полезного выхода (и это была водка порой изумительного качества), рецептов было много, а стандарта не было, то Менделеев создал унифицированный рецепт водки. Не забудем, что Менделеев — основатель русской метрологии. Точность, измеримость, переведенную на поток, он применил и к этой теме. Менделеев сообразил, что точнее будет смешивать воду и спирт по весу, а не по количеству. Взяв за основу весовые смешения, он подбирал методом проб и ошибок крепость и остановился на 40 градусах. Менделеев запатентовал и рецепт, и примерную технологию, слежение за стандартом крепости, очистки стало ориентиром всех водочников. А уже ученики Менделеева дошли до высоких результатов очистки примесей», — сказал Шумейко.

Исследователь добавил, что водку экспортировали из России еще во времена Ивана III.

«Здесь я могу сослаться на работу Вильяма Похлебкина, который доказал, что водка в России как продукт появилась на пятьдесят лет раньше, чем в Польше. Он базировался на факте ее экспорта в Швецию еще во времена Ивана III (конечно, она могла называться “хлебное вино”, “столовое вино”) и подчеркнул, что слова “водка” не защищено — это практически то же самое, что и уменьшительное от славянского “вода”. Упомянуть его могли в каких угодно летописях. Поэтому этим упоминаниям грош цена — вопрос в реальных количествах продукта и технологии», — подытожил он.

Ранее преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов заявил, что водку не стоит закусывать жареными, копчеными и жирными продуктами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

