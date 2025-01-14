В России создали водку с пониженным эффектом похмелья

Водку с пониженным на 57% эффектом похмелья создали во Всероссийском научно-исследовательском институте пищевой биотехнологии (ВНИИПБТ). Об этом сообщает пресс-служба Алкогольной сибирской группы (АСГ).

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Отмечается, что работа над обновлением рецепта длился около года. Было разработано 20 различных рецептур, проведено 17 дегустаций и токсикологические испытания, получено официальное научное заключение.

В итоге был выбран наиболее успешный состав с лимонником китайским, так как содержащиеся в нём вещества и элементы, смягчают негативные последствия употребления алкоголя.

«Негативное воздействие этилового спирта на организм полностью устранить невозможно, облегчить похмельный синдром реально», — заключила завлабораторией технологии ликероводочного производства ВНИИПБТ Наталья Головачева.

Ранее в Госдуму на рассмотрение был внесён законопроект, предусматривающий продажу алкоголя исключительно в специализированных местах, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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