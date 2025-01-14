В России создали водку с пониженным эффектом похмелья

Отмечается, что работа над обновлением рецепта длился около года. Было разработано 20 различных рецептур, проведено 17 дегустаций и токсикологические испытания, получено официальное научное заключение.

В итоге был выбран наиболее успешный состав с лимонником китайским, так как содержащиеся в нём вещества и элементы, смягчают негативные последствия употребления алкоголя.

«Негативное воздействие этилового спирта на организм полностью устранить невозможно, облегчить похмельный синдром реально», — заключила завлабораторией технологии ликероводочного производства ВНИИПБТ Наталья Головачева.

Ранее в Госдуму на рассмотрение был внесён законопроект, предусматривающий продажу алкоголя исключительно в специализированных местах, пишут «Известия».

