Привалова рассказала, как учила физкультуре на самоизоляции

Олимпийская чемпионка, мировая рекордсменка и преподаватель МГУ Ирина Привалова в беседе с НСН рассказала, как преподавала физкультуру онлайн во время самоизоляции.

Студенты оценили дистанционное обучение, отметив плюсы и минусы такого формата образования. Так, 56 процентов респондентов к положительным моментам отнесли спокойную обстановку, экономию времени и уменьшение количества лишней информации. Треть опрошенных не заметили в таком формате никаких преимуществ. Об итогах подобного исследования рассказывают аналитики hh.ru.

Олимпийская чемпионка, мировая рекордсменка и преподаватель МГУ Ирина Привалова в беседе с НСН поделилась личным опытом уроков по физической культуре в онлайн режиме во время самоизоляции.

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«Я сужу с той точки зрения, что такой предмет, как физическая культура преподавать дистанционно практически невозможно. Когда студенты пытались заниматься в своих комнатах, порой это было даже опасно для здоровья. Так что я проводила во время режима самоизоляции буквально какие-то разминки, не более 15 минут. Те ребята, которые уехали в регионы, иногда у них была возможность заниматься в более просторных условиях, они тренировались и находились на постоянной связи со мной. Поэтому есть как плюсы в удаленной учебе, так и минусы, а минусы – это здоровье», – отметила она.

Кроме того, Привалова в эксклюзивном интервью НСН не поддержала идею МОК провести летние Олимпийские игры в Токио в 2021 году без зрителей.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ФизкультураМГУЛегкая АтлетикаСпорт
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