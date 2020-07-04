Пельш оценил защиту стартапов в вузах вместо дипломных работ

Стартап может стать альтернативой дипломной работе в российских вузах. Нововведение планируют ввести уже в 2021 году в сорока университетах. При этом стартап должен будет соответствовать той специальности, которую оканчивает студент.

Телеведущий Валдис Пельш в эфире НСН назвал такое решение способом узаконить взятки в вузах, а заодно защищать всем студентам дипломы на «отлично».

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«Мы все понимаем цель стартапа. Это быстрое зарабатывание денег с целью последующей продажи бизнеса. Поэтому вы в принципе можете в качестве доказательства, что ваш стартап пошел, принести своему преподавателю какое-то количество денег, которое якобы вам принес стартап. Таким образом, мы и узаконим взятки, и сделаем все дипломные работы на пять», – подчеркнул он.

Кроме того, телеведущий Валдис Пельш усомнился в эксклюзивном интервью НСН в том, что вопросы по коронавирусу в ЕГЭ действительно нужны школьникам, особенно тем, у кого выработан иммунитет.

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ТЕГИ:Валдис ПельшСтудентывузыВзятка
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