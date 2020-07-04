Пельш оценил защиту стартапов в вузах вместо дипломных работ

Стартап может стать альтернативой дипломной работе в российских вузах. Нововведение планируют ввести уже в 2021 году в сорока университетах. При этом стартап должен будет соответствовать той специальности, которую оканчивает студент.

Телеведущий Валдис Пельш в эфире НСН назвал такое решение способом узаконить взятки в вузах, а заодно защищать всем студентам дипломы на «отлично».