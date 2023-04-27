«Приток мозгов сократится»: В КПРФ выступили против снижения зарплат депутатов

Ранее члены фракции «Справедливая Россия — За Правду» предложили приравнять зарплаты депутатов и сенаторов к средним по стране (65 тысяч рублей по состоянию на февраль 2023 года), а также отменить ряд льгот по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале Госдумы. По мнению Синельщикова, если такой закон будет принят, эффективность работы Госдумы снизится, а многие депутаты покинут свои рабочие места.

«Конечно, можно обрадовать какую-то часть народа тем, что депутаты получают низкую зарплату. Я бы мог и поддержать этот законопроект, потому что у меня генеральская пенсия, к тому же, я преподаю в вечернем университете. Но для тех депутатов, у которых есть семьи и дети, этой суммы будет недостаточно. Убежден, что с принятием такого закона приток мозгов в Думу сократится, кто-то и вовсе уйдет. Причем уйдут в первую очередь честные люди, которые не захотят использовать депутатские полномочия для всяких приработков. Это не будет способствовать повышению работоспособности Госдумы», — сказал Синельщиков.

Собеседник НСН назвал напряженной работу добросовестных депутатов.

«Имею в виду тех, кто действительно хочет работать (к счастью, таких большинство), а не тех, кто уклоняется от обязанностей. Уклониться ведь очень легко: пришел раз в месяц, отметился, подписал какой-то законопроект раз в полгода вместе с коллективом, провел прием граждан раз в год. Даже если несколько дней прогулял, никто не уволит. Но, повторюсь, большинство трудятся добросовестно, есть даже те, кто активно работает и во время каникул», — отметил депутат.

В заключение Синельщиков посетовал на нехватку в депутатском корпусе квалифицированных кадров.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил увеличить зарплату высокопоставленным депутатам. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

