«Помогаем гражданам!»: В ЛДПР рассказали, на что уходит депутатская зарплата

Зарплата депутатов часто уходит на помощь гражданам, заявил депутат Госдумы от ЛДПР, член комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Василий Власов в беседе с НСН. Он рассказал, что госслужащие из своего кармана могут, например, построить детскую площадку или оплатить дорогостоящую операцию.

Накануне члены фракции «Справедливая Россия – За Правду» предложили приравнять зарплаты депутатов и сенаторов к средним по стране. Соответствующий законопроект и материалы к нему уже зарегистрированы и направлены председателю Госдумы. По состоянию на февраль текущего года средняя зарплата по стране составляет 65 тысяч рублей. Власов инициативу поддержал, но объяснил, почему она не будет принята.



«Конечно, я поддерживаю такую инициативу, но она принята не будет. Каждый год «Справедливая Россия» вносит такой законопроект и он отклоняется. Депутаты «Справедливой России» могут написать заявление и отказаться от зарплаты. Есть депутаты с миллиардными доходами, для них эта зарплата ничего не меняет. Депутаты, которые по призванию своему пришли, на них это скажется больше всего», - отметил Власов.