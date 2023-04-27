«Помогаем гражданам!»: В ЛДПР рассказали, на что уходит депутатская зарплата
Депутат Василий Власов в эфире НСН объяснил, почему зарплату депутатов не могут приравнять к средней по стране.
Зарплата депутатов часто уходит на помощь гражданам, заявил депутат Госдумы от ЛДПР, член комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Василий Власов в беседе с НСН. Он рассказал, что госслужащие из своего кармана могут, например, построить детскую площадку или оплатить дорогостоящую операцию.
Накануне члены фракции «Справедливая Россия – За Правду» предложили приравнять зарплаты депутатов и сенаторов к средним по стране. Соответствующий законопроект и материалы к нему уже зарегистрированы и направлены председателю Госдумы. По состоянию на февраль текущего года средняя зарплата по стране составляет 65 тысяч рублей. Власов инициативу поддержал, но объяснил, почему она не будет принята.
«Конечно, я поддерживаю такую инициативу, но она принята не будет. Каждый год «Справедливая Россия» вносит такой законопроект и он отклоняется. Депутаты «Справедливой России» могут написать заявление и отказаться от зарплаты. Есть депутаты с миллиардными доходами, для них эта зарплата ничего не меняет. Депутаты, которые по призванию своему пришли, на них это скажется больше всего», - отметил Власов.
По его словам, депутаты зачастую используют зарплату, чтобы помогать гражданам, которые приходят с обращениями.
«Если депутат имеет возможность, он помогает, в том числе и из своей зарплаты. Кто-то пришел из бизнеса и у него есть достаточно большие источники финансирования. Когда к нему граждане обращаются, он эти источники может использовать, и купить велосипед мальчику, и детскую площадку построить, и даже операцию дорогостоящую оплатить. Что касается депутатов не из бизнеса, чаще всего заработная плата уходит на помощь гражданам», - рассказал собеседник НСН.
При этом Власов призвал депутатов отказаться от служебного транспорта.
«У меня большая часть уходит на топливные расходы, потому что я очень много езжу, не использую автотранспорт, предоставляемый Думой. Я считаю, что депутатам надо отказаться от использования служебного транспорта, толку от этого нет. По Москве можно ездить на метро, если хочет на автомобиле – есть депутатская зарплата. У меня скоро будет командировка в ЛНР, я на своем автомобиле поеду, мы везем гуманитарную помощь, частные просьбы, за свой счет покупаю и отправляю. При Владимире Вольфовиче Жириновском у нас была норма, когда мы большую часть зарплаты отдавали в фонд партии, так мы помогали гражданам, которые обращались за помощью», - заключил он.
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