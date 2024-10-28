Адвокат Авраама Руссо заявил, что обвиняемый в похищении певца не останется безнаказанным
Владимир Шестопалов, которого обвиняют в похищении Авраама Руссо в 2004 году, не останется безнаказанным, сообщил адвокат артиста Андрей Алешкин.
«Мы готовим гражданский иск в отношении Шестопалова. Он будет подан по месту его жительства, и мы взыщем все, расходы, связанные с преступлением, плюс моральный вред», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».
По словам адвоката, с мужчины намерены взыскать пять миллионов рублей.
Шестопалова, который с 2018 года находился в федеральном розыске, арестовали в 2024 году в аэропорту Шереметьево. Руссо опознал его, как причастного к похищению. Однако Пресненский суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении мужчины в связи с истечением срока давности.
По версии следствия, олигарх и экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов 20 лет назад обманом выманил артиста в московский ресторан «Прага». Затем Руссо избили и сутки удерживали в загородном доме в Апрелевке. В результате он согласился не уходить к другому продюсеру. В 2022 году соучастников дела о похищении приговорили к девяти и 12 годам колонии, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru