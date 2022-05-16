Приставам запретят взыскивать долги с двойников должников
Федеральной службе судебных приставов запретят незаконные взыскания средств с двойников должников. Соответствующее представление руководителю ФССП РФ направила Генеральная прокуратура РФ. В пресс-службе надзорного ведомства пояснили, что в представление содержится требование установить все возбужденные в отношении «двойников» неоконченные производства, проанализировать обращения граждан и принять дополнительные меры по снятию необоснованных взысканий и ограничений.
Генпрокуратурой проведён анализ состояния законности в этой сфере, который показал, что зачастую судебные приставы территориальных органов ФССП неправомерно возбуждают исполнительные производства в отношении лиц со схожими персональными данными должника и взыскивают с них деньги. Как пишет РИА Новости, в частности, после прокурорского вмешательства восстановлены права 657 граждан на сумму более 10 миллионов рублей. Всего, по данному направлению за 2021-2022 годы прокурорами было выявлено около 1400 нарушений, внесено 585 представлений, 110 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее Сбербанк предупредил о мошенниках, которые от имени якобы Федеральной службы судебных приставов рассылают письма с требованием погасить задолженность.
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