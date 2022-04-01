ФССП предложила отсрочить уплату долгов участникам спецоперации на Украине

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) намерена временно приостановить взыскание долгов с должников-военных, которые в настоящее время принимают участие в спецоперации ВС РФ на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что банкам предложили «отозвать исполнительные документы об обращении взыскания на заложенное имущество».

«В первую очередь предложение касается социально незащищенных категорий граждан, а также должников-военнослужащих, сотрудников войск национальной гвардии, участвующих в спецоперации на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик.», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ВоеннослужащиеДолги РоссиянФССП РФСудебные Приставы
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