ФССП предложила отсрочить уплату долгов участникам спецоперации на Украине
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) намерена временно приостановить взыскание долгов с должников-военных, которые в настоящее время принимают участие в спецоперации ВС РФ на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что банкам предложили «отозвать исполнительные документы об обращении взыскания на заложенное имущество».
«В первую очередь предложение касается социально незащищенных категорий граждан, а также должников-военнослужащих, сотрудников войск национальной гвардии, участвующих в спецоперации на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик.», - подчеркнули в пресс-службе.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги.
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