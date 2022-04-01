ФССП предложила отсрочить уплату долгов участникам спецоперации на Украине

В сообщении говорится, что банкам предложили «отозвать исполнительные документы об обращении взыскания на заложенное имущество».

«В первую очередь предложение касается социально незащищенных категорий граждан, а также должников-военнослужащих, сотрудников войск национальной гвардии, участвующих в спецоперации на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик.», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги.