«Пришел грабить?»: Депутатов призвали прояснить нюансы самообороны при защите жилья

Законопроект, разрешающий защищаться любыми способами при проникновении в дом злоумышленников, нужно принять, но необходимо учесть все нюансы, заявил председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в интервью НСН.

Ранее «Парламентская газета» сообщила, что депутаты Госдумы от фракции ЛДПР направят в Верховный суд и правительство поправки в Уголовный кодекс, закрепляющие принцип самообороны «мой дом – моя крепость». Он урегулирует права россиян на необходимую оборону в пределах своего жилища. Отмечается, что если злоумышленники проникнут в дом или квартиру незаконно, то закон разрешит защищаться от них «любыми способами», и это не сочтут превышением пределов необходимой самообороны. Кроме того, защищать можно и свое имущество. Пашкин объяснил, почему инициативу не одобряли ранее.