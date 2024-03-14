«Пришел грабить?»: Депутатов призвали прояснить нюансы самообороны при защите жилья
Нужно продумать, как доказать, что убитый человек действительно приходил в дом с целью грабежа или убийства, отметил в эфире НСН Михаил Пашкин.
Законопроект, разрешающий защищаться любыми способами при проникновении в дом злоумышленников, нужно принять, но необходимо учесть все нюансы, заявил председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в интервью НСН.
Ранее «Парламентская газета» сообщила, что депутаты Госдумы от фракции ЛДПР направят в Верховный суд и правительство поправки в Уголовный кодекс, закрепляющие принцип самообороны «мой дом – моя крепость». Он урегулирует права россиян на необходимую оборону в пределах своего жилища. Отмечается, что если злоумышленники проникнут в дом или квартиру незаконно, то закон разрешит защищаться от них «любыми способами», и это не сочтут превышением пределов необходимой самообороны. Кроме того, защищать можно и свое имущество. Пашкин объяснил, почему инициативу не одобряли ранее.
«Есть несколько моментов. Должно быть четко зафиксировано… Например, вы пригласили в гости человека и убили, а потом сказали, что он сам пришел и напал на вас… Как в этой ситуации разбираться? Нюансов много, поэтому инициативу не принимали. Если это человек, которого вы вообще не знаете – это одно. А если знакомый пришел с тем же самым, как это разделить? Когда уже пошло реальное нападение на людей, люди начали убивать нападавших, то уже депутаты взбудоражились и решили сделать как в Америке: «Мой дом – моя крепость». Вопрос стоит в том, как доказать, что человек пришел тебя убивать или грабить. Думаю, депутаты разделят эти понятия. Поправки правильные, никакие посторонние люди не должны заходить в жилище», – сказал Пашкин.
Он отметил, что число оправдательных приговоров по таким делам составляет порядка 1%. В большинстве случаев человеку, превысившему самооборону, назначают наказание.
«В настоящее время, насколько я знаю, из 200 таких дел только два оправдательных приговора, может быть чуть побольше сейчас стало. Поэтому люди бояться себя защищать, даже на улице. Здесь нужно смотреть вопрос не только по квартирам и домам», – резюмировал собеседник НСН.
По данным МВД РФ, в 2023 году каждая седьмая кража, каждый 27-ой грабеж и почти каждое седьмое разбойное нападение были связаны с незаконным проникновением в жилье или помещение. За прошлый год зарегистрировано 20,5 тысячи квартирных краж, передает «Радиоточка НСН».
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