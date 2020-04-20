В России подтверждены 4,2 тысячи новых случаев COVID-19

Суточный прирост оказался ниже, чем вчера (6060 случаев) и чем позавчера (4785).

Отмечается, что 45,3% пациентов из статистики новых заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Число выздоровевших за сутки по стране составило 155 человек, скончались 44 пациента.

