В России подтверждены 4,2 тысячи новых случаев COVID-19
В России за прошедшие сутки подтверждено 4268 случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют обновлённые данные сайта стопкоронавирус.рф. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в стране достигло 47,1 тысячи человек.
Суточный прирост оказался ниже, чем вчера (6060 случаев) и чем позавчера (4785).
Отмечается, что 45,3% пациентов из статистики новых заболевших не имели клинических проявлений болезни.
Число выздоровевших за сутки по стране составило 155 человек, скончались 44 пациента.
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Заразились
47 121+4 268 / сут.
Умерли
405+44 / сут.
Выздоровели
3 446+155 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru