Трех высокопоставленных сотрудников УФСИН по Крыму задержали по подозрению во взятках

Как отметили в ведомстве, против высокопоставленных сотрудников УФСИН возбудили уголовное дело о получении взяток в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. При этом петербурженку подозревают в даче взяток должностным лицам.

По данным следствия, предпринимательница из Северной столицы занимается доставкой посылок заключенным. С прошлого года женщина платила сотрудникам крымского УФСИН за покровительство. Посылки провозили в исправительные учреждения без соответствующего досмотра.

Отмечается, что первого замначальника крымского УФСИН и бизнесвумен задержали в Петербурге, проведены обыски, их этапируют в Симферополь, где были задержаны сотрудники СИЗО. Подозреваемые признали вину в совершении указанных преступлений.

Ранее экс-гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая приговорили к 13 годам заключения и штрафу в 200 млн рублей по делу о взяточничестве и превышении должностных полномочий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

