Трех высокопоставленных сотрудников УФСИН по Крыму задержали по подозрению во взятках
Первого заместителя начальника УФСИН по Крыму и Севастополю, исполняющего обязанности начальника СИЗО-2 и замначальника СИЗО-1 задержали по подозрению в получении взяток от предпринимательницы — жительницы Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета РФ по региону.
Как отметили в ведомстве, против высокопоставленных сотрудников УФСИН возбудили уголовное дело о получении взяток в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. При этом петербурженку подозревают в даче взяток должностным лицам.
По данным следствия, предпринимательница из Северной столицы занимается доставкой посылок заключенным. С прошлого года женщина платила сотрудникам крымского УФСИН за покровительство. Посылки провозили в исправительные учреждения без соответствующего досмотра.
Отмечается, что первого замначальника крымского УФСИН и бизнесвумен задержали в Петербурге, проведены обыски, их этапируют в Симферополь, где были задержаны сотрудники СИЗО. Подозреваемые признали вину в совершении указанных преступлений.
Ранее экс-гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая приговорили к 13 годам заключения и штрафу в 200 млн рублей по делу о взяточничестве и превышении должностных полномочий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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