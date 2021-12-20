В РФ приостановлен ввоз фруктов из Турции и Египта

С ноября в Россию приостановлен ввоз перца и гранатов из Турции, с декабря – винограда, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

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Также приостановлен ввоз перца из Ирана. По данным ведомства, в октябре–декабре выявили шесть видов сельхозпродукции 33 производителей из Турции и Ирана, содержащей остаточные количества 12 пестицидов, при этом 10 из них запрещены для применения в России.

В результате был приостановлен ввоз из Турции и Ирана продукции 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда, гранатов. Также приостановлен ввоз перца и гранатов турецкого происхождения, со 2 декабря – ввоз перца из Ирана, с 10 декабря – ввоз винограда производства Турции.

Как сообщалось ранее, при выборе мандаринов важно обращать внимание на кожуру фруктов. Об этом рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

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