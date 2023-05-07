Принявшие решение служить по контракту рассказали о причинах своего выбора

Один из пришедших отметил, что те, с кем он служил раньше, уже находятся в зоне проведения спецоперации. Мужчина заявил, что решил присоединиться к своим товарищам и внести вклад в достижение победы.

Контрактник признался, что родные сильно удивились его решению.

«Но потом сказали что правильно, настоящий мужик должен воевать, Родину защищать», - подчеркнул он.

Другой доброволец рассказал, что родственники сразу поддержали его выбор.

Единый пункт отбора на службу по контракту расположен по адресу: улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Добровольцы могут получить информацию по телефону 117 или на портале mos.ru.

Мэр Москвы Сергей Собянин 2 мая встретился с контрактниками, которые проходят военную подготовку в центрах «Авангард» и «Патриот». Градоначальник отметил, что бойцы обеспечены надлежащей экипировкой.

