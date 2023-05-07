Принявшие решение служить по контракту рассказали о причинах своего выбора
Желающие поступить на военную службу по контракту назвали причины своего решения. Об этом они рассказали сотрудникам московского пункта отбора, расположенного на улице Яблочкова.
Один из пришедших отметил, что те, с кем он служил раньше, уже находятся в зоне проведения спецоперации. Мужчина заявил, что решил присоединиться к своим товарищам и внести вклад в достижение победы.
Контрактник признался, что родные сильно удивились его решению.
«Но потом сказали что правильно, настоящий мужик должен воевать, Родину защищать», - подчеркнул он.
Другой доброволец рассказал, что родственники сразу поддержали его выбор.
Единый пункт отбора на службу по контракту расположен по адресу: улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Добровольцы могут получить информацию по телефону 117 или на портале mos.ru.
Мэр Москвы Сергей Собянин 2 мая встретился с контрактниками, которые проходят военную подготовку в центрах «Авангард» и «Патриот». Градоначальник отметил, что бойцы обеспечены надлежащей экипировкой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru