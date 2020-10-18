Приняты новые правила целевого обучения в вузах и колледжах

Правительство установило ответственность для образовательных учреждений, которые направляют абитуриентов на целевое обучение. Если организация откажет принять целевика на работу, потребуется возместить бюджету расходы на его обучение. До принятия постановления эти правила распространялись на все организации, кроме образовательных.

«Кроме того, по новым правилам количество бюджетных мест на целевое обучение, выделяемое регионам, будет согласовываться с органами государственной власти субъектов. Эта норма принята по поручению президента», —говорится на сайте правительства.

Изменения начнут действовать с 1 января 2021 года.

Ранее музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко в эфире НСН поддержал введение распределения выпускников в регионы. Те, кто поступил на коммерцию, но не имеет возможности платить за обучение, смогут отучиться бесплатно при условии, что после учебы отработают по направлению в любом регионе России в течение двух лет.

«Считаю это очень хорошей мерой. У кого возникли сложности, тот может выбрать, снять с себя тяготы тревоги по поддержке своего чада, который учится в университете. Я говорю, конечно же, о родителях. Сам таковым являюсь. По сути, это перевод коммерческого студента в разряд студента-целевика», – подчеркнул он в интервью НСН.

