Принципы устойчивого развития стали трендом экологического будущего России
Экология Земли и глобальное потепление заставляют компании следовать принципам устойчивого развития.
Впервые эта идея возникла в начале 1970-х годов. Подписание Парижского соглашения по климату в 2015 году сделало этот тренд популярным.
За последние семь лет многие мировые корпорации приняли индивидуальные программы устойчивого развития по организации производства и корпоративной политике. Среди них — многие российские концерны.
Устойчивое развитие компании можно разделить на внешнее и внутреннее. Цели устойчивого развития компании, в том числе как работодателя, базируются на принципах ESG (environment, social, governance).
Сегодня принятие программы устойчивого развития положительно сказывается на репутации компании.
Россия богата полезными ископаемыми и природными ресурсами, вследствие этого здесь много неэкологичных производств. Однако многие отечественные промышленные гиганты приняли программы устойчивого развития.
Устойчивость компании относится и к менее крупным организациям. В нашей стране тренд на устойчивость пока далек от всеобщей популярности, но в этом вопросе наметилась положительная динамика.
Заинтересованность компаний во внешнем и внутреннем устойчивом развитии открывает ряд возможностей для сотрудников. С принятием программы устойчивого развития и проектов в области экологии компания набирает дополнительный штат сотрудников (например, эколога).
Российские компании ежегодно участвуют в конкурсах при составлении как российских, так и международных HR-рейтингов. Оценка работодателя происходит по внешним и внутренним показателям.
Наиболее актуальные HR-рейтинги в России составляются порталами HeadHunter, Ancor, Superjob.ru, Forbes.
Ниже приведены примеры от крупнейших устойчивых работодателей России.
На официальном портале корпорации «Газпром» сообщается о затратах на охрану окружающей среды. В области корпоративной этики «Газпром» придерживается принципов равенства возможностей.
«Норникель» планирует реализацию мероприятий, соответствующих целям повестки устойчивого развития ООН до 2030 года. Его основные направления устойчивого развития связаны с ESG-принципами.
«Сбербанк» руководствуется основными принципами деятельности компании в области ESG и устойчивого развития, сотрудникам предлагаются широкие возможности для профессионального и личностного роста.
Некоторые принципы устойчивого развития «Яндекс» называет приоритетными уже несколько лет, к ним добавились разработка программ социальной поддержки партнеров и решение климатических вопросов. Число рабочих мест увеличилось за год на 35%, женщины на STEM-ролях здесь задействованы больше, чем в среднем в мировых IT-компаниях, а гендерный разрыв зарплат не превышает 2%.
Идеи устойчивого развития и ESG-принципы фактически формируют политику общества. Год от года растет число компаний, принявших эти программы, что позволяет оптимистически смотреть в будущее.
Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/article/trudovoy-klimat
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