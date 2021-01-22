Ольга Бузова и Дава Манукян расстались

Певица Ольга Бузова заявила о своем расставании с блогером Давой Манукяном.

«Нас больше нет. Я свободная девушка», – написала поющая ведущая в своем Instagram. Артистка попросила не задавать ей вопросы о причине расставания, и пригрозила поклонникам, оставляющим комментарии в ее аккаунте, баном за упоминание о Даве.

Сам же блогер записал видео, где просит поддержки у поклонников и обещает продолжать работать над уже запущенными проектами. «Чтобы не происходило в моей жизни, я продолжаю заниматься любимым делом», - сказал Манукян в своем Instagram.

Напомним, недавно Дава Манукян и Ольга Бузова вернулись с Мальдив, где проводили зимние каникулы. После чего Манукян подтвердил слухи об их свадьбе. Сделал он это на премьерном выпуске нового сезона программы «Танцы со звездами» 18 января, и уже на пятый день пара сообщила о своем разрыве. Манукян заявил, что он продолжит участвовать в программе «Танцы со звездами» с российской танцовщицей-латинисткой и хореографом Дарьей Палей.

