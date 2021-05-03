Принц Гарри появился на благотворительном концерте без жены

Принц Гарри отправился на светское мероприятие впервые после смерти дедушки, принца Эдинбургского Филиппа. Концерт, который он посетил, проводился для привлечения внимания богатых стран к борьбе с коронавирусом с помощью вакцинации. Мероприятие также посетили такие известные личности как Дженнифер Лопес, Селена Гомес и Бен Аффлек.

Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. До его 100-летнего юбилея оставалось два месяца. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II был похоронен 17 апреля в Виндзорском замке. Принц Гарри участвовал в траурной церемонии. Меган Маркл решила остаться в США.

Напомним, 28 апреля принц Гарри и его супруга Меган Маркл собирались вместе выступить на концерте, посвященном расширению доступа к вакцинам против коронавируса, передает BBC News.

